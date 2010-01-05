У вузах і технікумах Севастополя поновився навчальний процес

У вузах і технікумах Севастополя сьогодні, після карантину, який продовжували кілька разів, поновився навчальний процес, у школах заняття розпочнуться 11 січня. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління освіти і науки міської державної адміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ на апаратній нараді в понеділок. Він сказав: «Заняття в школах Севастополя поновляться 11 січня, після канікул. Усі позашкільні установи, дитячі садки (у дитячих садках міста карантин не оголошувався, тільки в окремих групах - УНІАН), закладах профтехосвіти, технікумах, вузах - із сьогоднішнього дня».

Як повідомив на нараді начальник управління охорони здоров`я міськдержадміністрації Віктор ПОЛОГОВ, «проведені карантинні заходи дали свій позитивний ефект, і вже станом на сьогоднішній ранок показник 42,2 на 10 тисяч населення за попередній тиждень. Це приблизно наш сезонний рівень захворювань. Тобто, вдвічі нижчий від епідпорогу». За твердженням В.ПОЛОГОВА, «такий рівень захворювання дозволяє проводити профілактичні щеплення проти сезонного грипу; досвід Мексики показує: ті, хто були щеплені проти сезонного грипу, не переносили у тяжкій формі зокрема і грип «Каліфорнію».

В.ПОЛОГОВ також повідомив, що «якщо вважати з початку епідемії в Україні (з 29 жовтня минулого року), то за два місяці 26 тис. 200 севастопольців звернулися в поліклініки з приводу ГРВІ, зокрема грипу». На жаль, як сказав він, «за ці два місяці в місті померли 12 чоловік, клініка приблизно в усіх однакова, це тяжка вірусна пневмонія. На три перші випадки ми вже дістали підтвердження з київської лабораторії - підтвердився пандемічний грип «Каліфорнія», я так думаю, що й по інших також буде підтвердження, адже дуже схожа клінічна картина і відсутність ефекту від терапії, що проводиться».

Головуючий на апаратній нараді голова міста Сергій КУНІЦИН наполегливо рекомендував присутнім проводити подальшу роботу щодо вакцинації населення.