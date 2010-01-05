Американка заразилася сибірською виразкою від ...барабана

Департамент охорони здоров`я і соціальних служб штату Нью-Гемпшир підтвердив випадок захворювання людини сибірською виразкою в окрузі Стретфорд. У хворої жінки виявлена шлунково-кишкова форма цього захворювання. В даний час стан пацієнтки оцінюється як критичний.

Не дивлячись на те, що джерело зараження в даний час не встановлене, інфекціоністи вважають, що ним з високою ймовірністю могли стати африканські барабани, виготовлені із шкіри заражених тварин.

Незадовго до госпіталізації хвора жінка брала участь в сеансі колективної гри на африканських барабанах. Інших випадків зараження серед учасників заходу зафіксовано не було.

Останні спалахи сибірської виразки в США відбулися в 2006 і 2007 роках. У обох випадках джерелом інфекції виявилися африканські барабани.

medportal.ru