Родзинки не шкідливі для зубів

Зубний наліт і підвищення кислотності в порожнині рота за рахунок вживання їжі служать чинниками ризику для розвитку карієсу. Деякі лікарі схиляються до думки, що солодка, липка їжа, зокрема, така як родзинки, швидше провокує карієс і пошкодження зуба, оскільки очистити такий харчовий наліт складніше. Проте дантисти Університету Ілінойса /США/ довели, що родзинки швидко очищаються від поверхні зуба так само, як і яблука, банани або шоколад.

Медики провели серію експериментів за участю дітей у віці від 7 до 11 років, які вживали або просто родзинки, або кукурудзяні пластівці, або зернові висівки з родзинками, або суміш пластівців з родзинками без додавання цукру. Після вживання тих або інших продуктів стоматологи зміряли кислотне виробництво бактерій на поверхні зубів. Також було розглянуто дію на зубну емаль сахарози і сорбітолу, що часто містяться в харчових продуктах. Всі протестовані продукти, окрім сорбітолу, сприяли виробленню кислоти в зубному нальоті більше 30 хвилин. Але показники кислотності не досягли максимуму при споживанні дітьми родзинок, навіть у складі пластівців. Фахівці вважають, що родзинки не приводять до перевищення небезпечних рівнів кислотності зубного нальоту і не піддають зуби небезпеці втрати мінералів, яка у свою чергу зумовлює карієс.

ami-tass.ru