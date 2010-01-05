Найзначніші події у галузі охорони здоров'я 2009 р.

ВООЗ представила підбірку важливих подій у галузі охорони здоров`я в 2009 році.

Основною подією року стала поява нового вірусу грипу А/H1N1/, у зв`язку з чим світ готується до першої пандемії грипу за період з 1968 року. Крім цього, глобальна фінансова криза, що продовжується, може мати негативну дію на витрати на охорону здоров`я, а наслідки зміни клімату продовжують загрожувати здоров`ю людей.

В той же час в 2009 році стають доступними вакцини проти вірусу А/H1N1/, вживаються глобальні заходи для підтримки країн, що розвиваються і відбувається визнання значення глобальних дій для суспільної охорони здоров`я.

ВООЗ і ЮНІСЕФ цього року проголосили нові плани боротьби з двома основними причинами дитячої смертності – пневмонією і діареєю, а кількість людей, які одержують антиретровірусну терапію в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, перевищує 4 мільйони.

ami-tass.ru