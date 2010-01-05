5 способів збереження молодості від тайських лікарів

Тайські лікарі стверджують, що відкрили секрет вічної молодості. Старіння шкіри і всього організму безпосередньо пов`язане із стресом і лінню, говорять вони. У опублікованому бюлетені госпіталю Сант-Луіс міститься п`ять порад зі збереження здоров`я і підтримки тонусу всього організму.

Ескулапи відзначають, що часто людина, розглядаючи себе в дзеркало, помічає деякі недоліки і через деякий час починає соромитися їх. На тлі інших проблем, скажімо, в роботі або особистому житті, це може привести до стресу, а як наслідок – ослаблення організму. Тому, підкреслюють лікарі, кожен повинен "навчитися любити себе і прийти до розуміння, що робота над зовнішністю - щоденна абсолютно необхідна праця".

Починати, перш за все, слід з корекції ваги, дієти. Насамперед з раціону слід виключити пироги, морозиво, а також газовані напої. Лікарі рекомендують замінити солодощі великою кількістю фруктів вранці або вдень, а білкова їжа корисна, якщо це курка без шкіри або нежирна риба, причому їжа, приготована на грилі або пару.

Далі в списку необхідного - вправи. Якщо немає сил на щоденну гімнастику, то врятують прогулянки пішки.

Ще одна порада від лікарів – прагнути перебувати в хорошій компанії, оточувати себе приємними людьми, прагнути черпати позитивні емоції. Будь-який негатив не варто приймати близько до серця, краще ігнорувати, також не варто гніватися, оскільки це позначається на кольорі обличчя і роботі органів травлення.

Крім того, бюлетень містить рекомендацію виділяти час для хобі, оскільки це розслабляє і відволікає від проблем, ну і остання порада - слухати улюблену музику. Цікаво, що музику рекомендовано слухати практично завжди, окрім, звичайно, робочого часу. Лікарі упевнені, що, узявши на озброєння ці нескладні правила - людина швидко "розцвіте" і зможе сама для себе генерувати життєву енергію.

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