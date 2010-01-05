Зелений чай може впоратися зі свинячим грипом

Головний компонент зеленого чаю, епігаллокатехін галат (EGCG), запобігає дії трьох типів вірусу грипу, зокрема формам А/H1N1, стверджують японські дослідники з Університету Сідзуокі. Про це повідомляє сайт medicinform.net.

Віруси грипу легко піддаються мутації, через що вони швидко розповсюджуються щорічно у всьому світі. Вчені вважають, що за допомогою зеленого чаю можна боротися і з новими формами грипу, і із звичайною сезонною інфекцією. Фахівці довели, що катехін, основний поліфенол зеленого чаю, відіграє важливу роль у профілактиці інфекційного грипу. Серед різних типів катехіну EGCG має найсильнішу противірусну активність. Незалежно від вірусних підтипів EGCG також проявив захисні властивості і проти нового типу вірусу А/H1N1.

Дослідники провели експеримент, в якому три типи вірусів грипу, включаючи А/H1N1, були змішані з видобутим з чаю EGCG. Суміш була додана в клітинні культури, щоб інфікувати їх. Після цього кількість заражених клітин було підраховано. Виявилось, що навіть на низьких концентраціях EGCG надійно запобігав дії грипу на клітини - краще, ніж препарат амантадін, призначений для профілактики й лікування грипу.

Японські медики стверджують, що як у чистій формі, так і в формі лікарського екстракту традиційний напій може слугувати якнайкращим засобом від грипу.