У Донецькій області грип A/H1N1 підтверджено у 357 хворих

У Донецькій області пандемічний варіант грипу A/H1N1 підтверджено вже у 357 хворих.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

За даними щоденного епідеміологічного спостереження, за період з 1 по 3 січня 2010 року було зареєстровано 4 тис. 773 звернення по меддопомогу хворих на грип, респіраторні інфекції і їх ускладнення. З початку моніторингу (з 30 жовтня 2009 р.) загальна кількість хворих у регіоні становить 333 тис. 991 чоловік.

У облСЕС зазначили, що в Донецькій області померли з діагнозом «грип, пневмонія» 100 осіб, зокрема 6 дітей. У 46 зразках секційного матеріалу померлих встановлена наявність грипу A/H1N1, у 28 - результат негативний, дослідження решти зразків продовжується.