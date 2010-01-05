Дезинфікуючі засоби створюють "суперінфекції"?

Дезинфікуючі препарати, як виявляється з останніх досліджень, можуть фактично "навчати" бактерії, додаючи їм стійкості до антибіотиків.

Ученим було давно відомо, що бактерії можуть набувати опірності до дезінфектантів, але нові досліди показують, що в результаті дії дезинфікуючих препаратів бактерії стають стійкими до деяких видів ліків.

Більш того, бактерії стають несприйнятливими до деяких антибіотиків, з якими вони раніше не стикалися.

У статті в журналі Microbiology група учених Національного університету Ірландії, що вивчала звичайні лікарняні бактерії, закликає до перегляду способів боротьби з інфекцією.

newsland.ru