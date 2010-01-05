У Китаї від отруєння газом загинули 15 людей
13:38, 05 січня 2010Країна
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Лагодили насос
У Китаї від отруєння газом загинули 15 осіб.
Восьмеро людей померли на сталеливарному заводі в провінції Ляонін. Попередній діагноз свідчить, що вони отруїлися чадним газом під час лагодження насоса, який проходив під землею, повідомляє РІА Новости з посиланням на Сіньхуа.
Ще семеро робітників загинули при витоку газу з печі в північно-китайській провінції Хебей.
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