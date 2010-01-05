У Китаї від отруєння газом загинули 15 людей

У Китаї від отруєння газом загинули 15 осіб.

Восьмеро людей померли на сталеливарному заводі в провінції Ляонін. Попередній діагноз свідчить, що вони отруїлися чадним газом під час лагодження насоса, який проходив під землею, повідомляє РІА Новости з посиланням на Сіньхуа.

Ще семеро робітників загинули при витоку газу з печі в північно-китайській провінції Хебей.