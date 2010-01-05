"Універсальний рецепт" схуднення

Американські учені склали список з основних рекомендацій, завдяки яким можна скинути зайві кілограми і підтримувати себе в тонусі. Дієтологи відзначили, що для успішного схуднення потрібно не тільки займатися спортом, але і дотримуватися харчового балансу споживання поживних елементів, повідомляє АМІ-ТАСС.

На думку фахівців, багато людей зосереджують увагу на чомусь одному: або на посилених тренуваннях, або на строгому обмеженні раціону. Натомість лікарі радять суміщати фізичні навантаження з правильним харчуванням. Американські дослідники запевняють, що оптимальне співвідношення споживаних вуглеводів, жирів, білків і цукру після занять в спортзалі дозволить досягти відмінних результатів.

Перш за все, дієтологи рекомендують відмовитися від принципу виключення тих або інших продуктів, оскільки даний метод ефективний тільки в дуже короткий проміжок часу. Для довгострокової підтримки нормальної ваги потрібне збалансоване харчування.

Крім цього експерти виступають за споживання їжі, в якій міститься удвічі більше вуглеводів, ніж білків. Прикладом подібної трапези є тост з яйцем або йогурт на сніданок. У разі порушення даного балансу в організмі відбувається вироблення гормону стресу кортизолу, який знижує витривалість тіла і ослабляє м`язи. При цьому учені пропонують вибирати сироватковий білок, оскільки він має найвищу біологічну цінність, і не містить алергенів і лактози, на відміну від сої або різних концентратів.

Також фахівці радять відмовитися від продуктів з нульовою калорійністю і штучними підсолоджувачами, які негативно впливають на метаболізм і масу тіла. Натомість учені рекомендують вибирати натуральну їжу.

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