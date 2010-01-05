На завтра прогнозують погіршення погодних умов

На завтра синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень в Україні, окрім сходу, погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, на півдні та Закарпатті з дощем, подекуди сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на півдні вдень в окремих районах 25 м/с. Температура вночі 7-12°, на півночі Лівобережжя до 16° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на Закарпатті та в південній частині вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, в Криму до 11°.

У Київській області 6 січня хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 8-10°, вдень 0-2° морозу.

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень складні погодні умови: сильний і мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 8-10°, вдень 0-° морозу.