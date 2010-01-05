Американські учені опублікували «карту смерті», складену на основі багаторічних спостережень, вперше зведених воєдино. Цей незвичайний документ свідчить, що найсмертоноснішим природним явищем для жителів США є спека – саме вона вбиває американців частіше, ніж землетруси, лісові пожежі, урагани, холоди і сніжні бурі.

Дослідники складали карту не з порожньої цікавості – вони сподіваються, що виконана робота допоможе краще організувати роботу рятувальних служб. Згідно із статистичними даними, саме спекою викликано 19,6% відсотків смертей, причиною яких були природні катаклізми. 18,8% смертей доводиться на літні грози, 18,1% - на морози, і лише менше 5% - на землетруси, лісові пожежі і урагани разом узяті.

Найбільш небезпечними для мешкання визнані штати Півдня, яким властива спекотна погода.

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