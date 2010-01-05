Житель Великобританії придумав новий спосіб лікування аневризми аорти, повідомляє The Times Online. 54-річний інженер з графства Глостершир (Gloucestershire) Тел Голсуорсі (Tal Golesworthy) розробив медичний виріб і став першим пацієнтом, якому воно було встановлене.

Голсуорсі страждає синдромом Марфана - спадковим захворюванням сполучної тканини, одним з проявів якого є аневризма і розшарування стінки аорти. Для лікування цього стану зазвичай використовується хірургічний метод протезування пошкодженої ділянки судини.

Щоб уникнути складної операції, інженер придумав виріб, який схожий на судинний стент, проте на відміну від звичайних стентів, встановлюється не всередині, а зовні аорти. Виріб виготовляється з урахуванням індивідуальної будови аорти на основі даних променевої діагностики.

Свій винахід Голсуорси назвав "Ears" (external aortic root support, зовнішня підтримка кореня аорти). Виготовляється зовнішній стент з переплетених поліетиленових волокон.

Операцію по установці "Ears" його розробникові виконали хірурги лондонської Королівської лікарні Бромптона (Royal Brompton hospital). Пізніше новий виріб був встановлений ще 19 пацієнтам, включаючи 16-річну Емі Коксилл-Мур (Ami Coxill-Moore), також страждаючу синдромом Марфана.

Подробиці лікування з використанням розробки Голсуорсі хірурги опишуть в статті, яка з`явиться в січневому випуску одного з наукових медичних видань.

medportal.ru