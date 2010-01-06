Учені розробили пігулку від зморшок

Дивовижна "пігулка від зморшок", що значно уповільнює старіння шкіри, розроблена міжнародною групою учених в рамках співпраці швейцарського шоколадного гіганта "Нестле" і французького лідера світового ринку парфюмерії і косметики Л`ореаль.

Об`єднавши новітні досягнення науки у сфері дієтології і дерматології, фахівці створили пігулку з солодкою оболонкою, випробування якої показали високу її ефективність.

За словами керівника відділу досліджень і розвитку Л`ореаль Патріції Манісьє, "виконана велика дослідницька робота, яка продемонструвала, що новий засіб працює, і зараз ми шукаємо шляхи підвищення його ефективності". "Нам відомо, що хороше живлення шкіри оберігає її від старіння і що існує очевидний взаємозв`язок між певними інгредієнтами і здоров`ям шкіри", - додала представник французької компанії.

У основі диво-таблетки, як повідомляє газета Таймс, знаходиться речовина лікопен, знайдена в помідорах. Вона сприяє регенерації нових клітин шкіри і оберіганню від пошкодження старіючих.

ami-tass.ru