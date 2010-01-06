Гриби – одне з кращих джерел вітамінів узимку

Готуючись до святкового столу, додайте в страви гриби – це одне з кращих джерел важливих вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів і вітаміну D, довели учені The Mushroom Council /США/. Гриби не тільки допоможуть зберегти вашу фігуру, але і забезпечать завдяки своєму поживному складу захист від головних хвороб. Крім того, універсальний смак грибів дозволяє додавати їх в абсолютно різні страви.

Дослідники встановили, що гриби мають низьку щільність енергії, але також одночасно дозволяють швидко вгамувати голод, тому ефективно контролюють апетит.

Антиоксиданти в грибах, такі, як селен, захищають клітини організму від пошкоджень і запалення, повідомляють лікарі. Завдяки селену гриби також дозволяють зміцнювати імунітет, що дуже важливе в боротьбі із зимовими вірусами.

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