П'ять кроків до психічного здоров'я

Хоча перед Новим роком медики в основному переконували людей відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту або записатися в спортзал, фахівці Каліфорнійської асоціації шлюбу і сімейної психотерапії /CAMFT, США/ закликають в першу чергу в наступаючому році звернути увагу на емоційно-психічне самопочуття.

Ні для кого не секрет, що 2009 рік виявився важким для жителів більшості країн: рівні безробіття, що ростуть, іпотечна криза, обвали фінансових ринків і масові звільнення щодня тримали в психологічній напрузі багато сімей. Як говорять психологи, в 2010 році необхідно цілеспрямовано стежити за своїм емоційним станом, щоб позбавитися всіх негативних наслідків минулого і бути відкритим для нового досвіду. Крім того, важливо відзначити, що психічний стан безпосередньо зачіпає наше фізичне здоров`я, а надмірний стрес і психічні розлади загрожують розвитком серйозних хвороб.

Терапевти сформулювали п`ять основних кроків, завдяки яким, за їх словами, вдасться безпечно пережити будь-які життєві труднощі, захистити своє психічне благополуччя і залишатися розумним оптимістом у найнапруженіших ситуаціях. По-перше, рекомендується проводити більше часу з людьми, про яких ми більше всього піклуємося і навпаки рідше зустрічатися з тими, хто виснажує наші емоційні сили і примушує сприймати самого себе в негативному світлі. По-друге, щодня треба присвячувати хоч би десять хвилин самому собі, щоб розслабитися, сфокусувати увагу на позитивних аспектах життя і відчути подяку за те, що маєш. По-третє, важливо бути упевненим, що ви зможете протистояти будь-яким проблемам і вирішувати поставлені питання, а не ігнорувати їх. По-четверте, необхідно припинити практику самобичування за помилки і за те, що вже не можна змінити – експерти радять мислити про себе в позитивному ключі. Нарешті по-п`яте, краще всього постаратися знайти в оточенні людину, яка допоможе справитися з емоційними проблемами, а не ставати "вовком-одинаком".

ami-tass.ru