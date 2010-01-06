У Жмеринці вручили сертифікати на 47 автомобілів швидкої допомоги

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час перебування з робочою поїздкою у Вінницькій області вручила керівникам місцевої влади у Жмеринці сертифікати на 47 автомобілів швидкої допомоги та 9 апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє Урядовий портал, вона заявила, що модернізація медицини, переоснащення медичних закладів – це одне з її головних завдань.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що з початку року працівники медичних закладів вперше за роки незалежності отримуватимуть надбавки до зарплати за стаж роботи. Вона також заявила, що соціальний захист людей – це головний пріоритет діяльності уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: «Поки я у владі чи в опозиції, я ніколи не допущу збільшення пенсійного віку для людей і ніколи не скорочуватиму пенсії, як це в кризу зробили в багатьох європейських країнах».

Прем’єр підкреслила, що й надалі ігноруватиме «поради» про зменшення видатків за рахунок збільшення пенсійного віку та зменшення пенсій та ніколи в житті цього не допустить.

Ю.ТИМОШЕНКО також привітала жителів Вінниччини з наступаючим Різдвом Христовим і закликала, “щоб між двома великими святами ми згуртувалися та побудували світлий шлях для України”.