Система охорони здоров’я України буде повністю модернізована
12:10, 06 січня 2010Країна
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У найближчі роки
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що протягом одного-двох найближчих років в Україні буде повністю модернізовано систему охорони здоров’я.
Про це повідомляє урядовий портал.
«Ми можемо поставити систему охорони здоров’я на міцні ноги, причому, для цього не потрібні десятиліття. За рік-два ми матимемо очікуваний результат», - сказала глава уряду в ході робочої поїздки по Вінниччині.
Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд розпочав реалізацію широкомасштабної програми переоснащення усієї системи охорони здоров’я новітньою технікою.
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