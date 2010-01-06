Система охорони здоров’я України буде повністю модернізована

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що протягом одного-двох найближчих років в Україні буде повністю модернізовано систему охорони здоров’я.

Про це повідомляє урядовий портал.

«Ми можемо поставити систему охорони здоров’я на міцні ноги, причому, для цього не потрібні десятиліття. За рік-два ми матимемо очікуваний результат», - сказала глава уряду в ході робочої поїздки по Вінниччині.

Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд розпочав реалізацію широкомасштабної програми переоснащення усієї системи охорони здоров’я новітньою технікою.