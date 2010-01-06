Донеччина: за добу від грипу і пневмонії померло 8 осіб

У Донецькій області за минулу добу з діагнозами «грип» і «пневмонія» померли ще 8 чоловік, а в цілому з початку епідемічного періоду (з 30.10.2009 р.) – 108 жителів регіону.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, у 48 зразках секційного матеріалу померлих встановлено наявність грипу A/H1N1, у 28 - результат негативний, дослідження решти зразків триває.

В облСЕС констатували, що, за даними щоденного епідеміологічного спостереження, за минулу добу було зареєстровано 3 тис. 29 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторними інфекціями та їх ускладненнями. З початку моніторингу (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих у регіоні склала 337 тис. 20 випадків, зокрема діти до 18 років – 163 тис. 605 (48,5%) чоловік. Стаціонарне лікування одержали 19 тис. 120 хворих, з них виписано в результаті одужання – 16 тис. 703 чол.

Епідеміологи зазначили, що в Донецькій області домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу «А», лабораторно підтверджений пандемічний грип A/H1N1 у 375 хворих.