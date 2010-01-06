Нехитрі правила святкового застілля

Як правило, більшість жінок ретельно готуються до новорічних свят - сидять на дієтах або не вилазять із тренажерних залів. Ось нехитрі правила, які допоможуть не переїсти.

Поїж напередодні

Звичайно, напередодні свята ми намагаємося перекушувати якомога рідше, щоб не перебити апетит і повною мірою насолодитися святковим частуванням. У підсумку налітаємо на їжу і з`їдаємо набагато більше, ніж потрібно. Щоб свято не перетворилося на вакханалію обжерливості, перекуси години за дві до застілля.

Забудь про ковбасу

За часів СРСР і відразу після його розпаду наявність м`ясних нарізок на столі свідчила про матеріальне благополуччя господарів будинку. А дієтологи, до речі, вважають, що це найбільш шкідливі продукти. Мало того, вони ще й калорійні. Від сиру на свята теж варто відмовитися. У повсякденному житті він необхідний, але прихованих жирів у ньому предосить, а це зайві сантиметри на стегнах.

Заміни майонез на сметану

В ідеалі святковий стіл повинен рясніти легкими стравами - овочевими салатами, фруктами, запеченими баклажанами і кабачками, несмаженим м`ясом. Проте насправді рідкісна людина погодиться відзначати свята в компанії настільки корисних продуктів. Навіть на дієтичному столі завжди знайдеться місце салатику типу олів`є. Якщо не можеш відмовитися від нього, постарайся хоча б полегшити цю страву. Заміни калорійну варену ковбасу на пісну і корисну пташатину. Якщо хочеш уникнути негативного впливу майонезу на організм, заміни його хоча б на сметану.

Не перчи

Смакові рецептори можна обдурити, замінивши спеції ароматними травками (базиліком, кінзою і петрушкою) і лимонним (грейпфрутовим) соком: вони нададуть стравам пікантність, а ситість при цьому ти відчуєш швидше, ніж поглинаючи гостру і солону їжу. До речі, на холодець теж налягати не треба - у них містяться екстрактивні речовини, що збуджують апетит.

Купи морозиво

Природно, під час трапези краще обійтися без десертів. Втім, гості навряд чи оцінять твій дієтичний порив, та й ти сама можеш захотіти чогось солоденького. Тому заздалегідь подумай про ласощі до чаю. Ні в якому разі не прикрашай свій стіл масляним тортом з насиченими жирними кислотами і легкозасвоюваними вуглеводами. Варто віддати перевагу тістечкам з менш калорійним сирним кремом або свіжим фруктам з вершками. Нежирний торт-морозиво - ще один порятунок.

aif.ru