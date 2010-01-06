Українські розробки для профілактики онкозахворювань

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає перспективними розробки українських науковців в галузі біотехнологій для профілактики онкологічних та інфекційних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час відкриття Міжвідомчого науково-експериментального центру з вивчення інфекційних хвороб спільних для людей і тварин.

«Зараз одна із стратегій уряду, і думаю, що й одна із стратегій держави, з головних ключових національних стратегій мусить стати розвиток біотехнологій. У нас залишаються достойні бази для розвитку цього наукового напрямку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду нагадала, що раніше Україна входила до п’ятірки країн світу, які мали найбільші напрацювання в галузі біотехнологій та біобезпеки.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що науковці однієї з лабораторій міжвідомчого центру вже розробили препарат, який може застосовуватися для профілактики і лікування онкологічних та інфекційних захворювань. «Зараз препарат «Лейкозав», розроблений під керівництвом академіка, доктора ветеринарних наук Анатолія ЗАВІРЮХИ знаходиться на клінічних випробуваннях. Цей препарат на доклінічних випробуваннях дав дуже позитивний результат. Я думаю, що це є знакова подія на кануні Різдва Христового, тому що Україна сьогодні зобов’язана повертати ці стратегічні напрямки наукових розробок і досліджень, які завжди вона проводила, а зараз ми мусимо цю славу собі повертати», - додала вона.

У свою чергу А.ЗАВІРЮХА додав, що у клінічних випробуваннях беруть участь волонтери, у яких онкологічні захворювання діагностовано на 3-4 стадії.

«Вакцина, яка запропонована, дійсно лікує хворих на різних стадіях, особливо на ранніх стадіях. Результати досліджень медичних працівників свідчать про те, що даний препарат має майбутнє», - зазначив він.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ підкреслив, що для випробування препарату «Лейкозав» 2010 рік стане ключовим, а результати досліджень його ефективності дозволять запровадити використання «Лейкозаву» у клінічній практиці.