Виділили 12,9 млн грн на створення центру з розробки вакцин

Кабінет міністрів у 2009 році виділив 12,9 млн. грн. на створення наукового центру і лабораторії з розробки вакцин проти онкологічних та інфекційних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це координатор проекту зі створення Міжвідомчого науково-експериментального центру з вивчення інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин, народний депутат України Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам.

«Центр збудований буквально за півтора роки і оснащений найсучаснішим обладнанням для проведення медичних і ветеринарних досліджень», - сказав В.ЧУДНОВСЬКИЙ.

Народний депутат підкреслив, що центр дістав підтримку держави за ініціативою прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ми дізналися, що академік ЗАВІРЮХА розробив препарат, який може застосовуватися як для профілактики, так і для лікування онкологічних захворювань. Була проведена величезна робота, виділені кошти і створена необхідна база для проведення подальших досліджень», - повідомив він.

На думку В.ЧУДНОВСЬКОГО, розробки в сфері онкології мають стати одними з пріоритетних напрямків наукової діяльності. В.ЧУДНОВСЬКИЙ вважає, що головним завданням уряду є створення необхідних умов для роботи вчених, які здатні досягти високих результатів.

«Відкриття цього центру і є однією з таких умов», - упевнений депутат.