Помірне сп'яніння захищає мозок від травм

Споживання алкоголю може врятувати життя, або, щонайменше, понизити ризик пошкодження головного мозку при травмах голови.

До таких висновків дійшли канадські дослідники на підставі вивчення історій хвороби 1 158 пацієнтів, що поступили в госпіталь Торонто з черепномозковими травмами в 1988-2003 рр.

За даними учених, виживаність серед потерпілих, рівень алкоголю в крові яких складав 0.8–2.3 промілле, була на 24% вища, ніж серед пацієнтів, в крові яких алкоголь виявлений не був. У першій групі гинули 28% хворих, в другій – 36%. В той же час серед потерпілих з вищими концентраціями алкоголю рівень смертності був на 73% вищий, ніж у тих, хто взагалі не пив перед травмою.

0.8 промілле – максимальний вміст алкоголю, при якому, по канадських законах, водієві дозволяється управляти автомобілем. Причиною більшості черепномозкових травм, врахованих під час дослідження, були дорожньо-транспортні події.

tv.ukr.net