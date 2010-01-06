У Запорізькій області різко зросла смертність від грипу та його ускладнень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Миколу ФРОЛОВА, "за останні 10 днів у області померли 15 хворих, тоді як загальне число померлих із початку епідемії (з 29.10.09 р.) - 31".

Згідно з офіційними даними облдержадміністрації, "практично всі смертельні випадки стали результатом пізнього звернення до лікарів - хворі з високою температурою по 4-5 днів залишалися без належної меддопомоги".

Водночас, обласна санепідемстанція констатує значне зростання числа важкохворих (госпіталізованих) і хворих на «каліфорнійський» грип.

"Загалом із початку епідемії в Запорізькій області було госпіталізовано близько 6300 хворих, майже половина з яких - за останні три тижні. Лабораторно підтверджено 108 випадків «каліфорнійського» грипу», - повідомляє Запорізька облСЕС, згідно з даними якої, на кінець 2009 року в регіоні було зареєстровано 98 випадків лабораторно підтвердженого «каліфорнійського» грипу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року запорізькі медики заявили, що реальна кількість хворих на «каліфорнійський» грип може бути істотно більшою, оскільки "лабораторно обстежено лише 1 тис. 779 пацієнтів із понад 138 тис. хворих із 20 жовтня".