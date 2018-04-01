Чим здивувала медицина в 2009 році?

Телеканал CNN підвів медичні підсумки року, склавши рейтинг з десяти найважливіших інновацій у сфері охорони здоров`я за 2009 рік. Перше місце в списку займає вакцина від свинячого грипу. Вакцина була розроблена в рекордно короткі терміни: від перших повідомлень про випадки грипу H1N1 в кінці березня 2009 року до завершення перших успішних клінічних випробувань препарату, проведених китайською компанією Sinovac Biotech у середині серпня, минуло лише п`ять місяців. Далі послідували розробки багатьох інших фармкомпаній, зокрема австралійською CSL і європейською Novartis, передають Медизвестия.

Далі в рейтингу розташувалися:

«електронне око»;

новий тип слухового апарату;

нова методика регенерації зламаних кісток;

електромагнітна терапія від депресій;

противірусна біопов`язка;

антибактеріальна фарба для стін;

електронний стетоскоп з технологією Bluetooth;

найдешевший в світі протез колінного суглоба;

нова система транспортування органів для пересадки.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробляють мікрочіп, який дозволить частково відновити зір слабкозрячим і сліпим людям. «Електронне око» не поверне зір повністю, але завдяки ньому можна буде впізнавати людей і орієнтуватися в приміщенні і на вулицях без сторонньої допомоги. Чіп буде імплантований на очне яблуко. На цей чіп безпосередньо поступлять сигнали від спеціальної маленької камери, вмонтованої в окуляри. Далі оброблена чіпом інформація передаватиметься в мозок. Початкові випробування приладу на поросятах дали позитивні результати, повідомляють дослідники, які сподіваються в наступні кілька років почати випробування на людині.

Учені розробили новий тип слухового апарату, з яким пацієнти будуть позбавлені від звичайних проблем, пов`язаних з розрядом батареї, необхідністю знімати апарат перед сном або в душі, а також з надмірним посиленням шуму. Апарат The Lyric, що випускається американською компанією InSound Medical, встановлюється в глибині вушного проходу, приблизно на відстані 4 мм від барабанної перетинки.

Ганна Тампьері, що очолює проект в Інституті досліджень і технологій кераміки, заявила, що організм може самостійно виростити нову кісткову тканину, але кровоносні судини повинні «до чогось прикріплятися». Тапмьері вже провела успішні випробування на вівцях і сподівається незабаром перейти до випробувань на людині.

Електромагнітний «шолом» може допомогти мільйонам людей, страждаючих від депресії, з якою не вдається справитися за допомогою антидепресантів. NeuroStar Transcranial Magnetic Stimulation Therapy System імпульсами магнітного поля впливає на префронтальний відділ кори головного мозку, що відповідає за настрій. Таким чином, можна стимулювати нейрони головного мозку. Після щоденних 30–40-хвилинних процедур у половини пацієнтів, що брали участь в клінічних випробуваннях, було відмічено істотне ослаблення симптомів хвороби, у третини - повне одужання, повідомляє компанія Neuronetics, що проводила дослідження.

Після спалаху в 2003 році атипової пневмонії (SARS) /пташиного грипу гонконзька компанія у сфері біотехнологій Filligent витратила шість років і 10 млн. доларів на розробку противірусної біопов`язки BioMask, яка з’явилася саме вчасно до спалаху в 2009 році вірусу грипу H1N1. На відміну від інших масок, біопов`язка блокує і знищує небезпечні патогенні мікроорганізми і хімічні частинки, присутні в повітрі, а потім вбиває або нейтралізує їх активність, перш ніж вони потраплять в організм. BioMask є в наявності в країнах Азії, ЄС, в Канаді, на Близькому Сході, в Латинській Америці. Очікується, що вона буде схвалена в США.

Фарба для стін може захистити від небезпечних бактерій, стверджують учені з Університету Південної Дакоти. Вони відкрили молекулу, яка вбиває мікроорганізми. Речовина, названа N-Halamine CI TMPM, допомогла б упоратися з лікарняними «суперінфекціями», від яких, як відомо, тільки в США вмирають 88 тисяч осіб в рік. Протимікробна речовина зберігає свої властивості протягом року, але покриті такою фарбою поверхні необхідно мити кожні тиждень-два.

Компанія 3M винайшла Littman electronic Stethoscope Model 3200 перший електронний стетоскоп, що використовує технологію Bluetooth для передачі інформації на комп`ютер. За допомогою стетоскопа дані про серцеві, легеневі і інші звуки організму поступають в програму Zargis Cardioscan, в якій проводиться їх подальший докладний аналіз. У листопаді журнал Popular Science назвав цей стетоскоп «Винаходом року».

Команда студентів інженерних спеціальностей із Стенфорда розробила найдешевший в світі протез колінного суглоба вартістю 20 доларів. JaipurKnee повторює природні рухи суглоба. У Індії його вже використовують 300 осіб. У протезах, широко представлених на ринку, застосовується титановий елемент, який коштує від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.

До недавнього часу органи для пересадки транспортували в холодильних камерах. Але провівши в таких камерах п`ять годин, серце, легеня або печінка зазвичай настільки ушкоджувалися, що ставали практично даремними. Таке обмеження за часом чинить величезний тиск на лікаря і пацієнта, яким доводиться бути готовими до операції як тільки з`являється потрібний орган. Тепер часовий інтервал розширюється майже до 12 годин завдяки системі, яка підтримує орган в теплі, а не в холоді, і забезпечує подачу крові, кисню і поживних речовин.

focus.ua