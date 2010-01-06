В Україні створено Центр інноваційних біотехнологій

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про створення Державного центру інноваційних біотехнологій на базі Міжвідомчого науково-експериментального центру з вивчення інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, члени уряду одностайно підтримали це рішення.

«Підпорядкувати його (центр) потрібно уряду, а не окремому міністерству, для того, щоб була можливість універсально працювати», - сказала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також запропонувала керівнику Міжвідомчого науково-експериментального центру з вивчення інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, Анатолію ЗАВІРЮСІ представити на розгляд уряду подання щодо призначення керівника новоствореного центру.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, при Державному центрі інноваційних біотехнологій планується утворити наукову раду для того, щоб розмежувати функціонування центру і проведення наукової роботи.

«Наукову раду ми, безумовно, пропонуємо очолити Анатолію Івановичу (ЗАВІРЮСІ), який і є автором перших розробок, які на базі цього центру будуть освоюватися, вивчатися і при наявності відповідних досліджень – клінічних і доклінічних – будуть вводитися для лікування і профілактики онкологічних та інфекційних хвороб», - сказала прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров’я розробити проект розпорядження Кабінету міністрів про порядок організаційних заходів для завершення доклінічних та клінічних випробувань препарату «Лейкозав», щоб розширити проведення наукових досліджень щодо інших захворювань.