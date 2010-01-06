На Житомирщині спостерігається бебі-бум

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА вважає, що у регіоні спостерігається бебі-бум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам вчора пізно увечері у Чуднові, де відвідував пологовий будинок та вручав породіллям подарунки.

За словами Ю.ЗАБЕЛИ "ось вже кілька років і особливо у 2009 році на Житомирщині спостерігається справжній бебі-бум, оскільки загалом в регіоні народилося на 400 малюків більше, ніж у 2008 році". (Згідно з даними обласного управління охорони здоров’я, минулого року в області народилась 14 тисяч 381 дитина - УНІАН).

Довідка УНІАН. За даними Міністерства сім’ї, молоді та спорту, 2009 року найвищий рівень народжуваності зафіксовано у Донецькій області - 40 тис. 332, Дніпропетровській - 34 тис. 483, Львівській - 28 тис. 259 та у Києві - 29 тис. 921 немовля.

Крім того, за підсумками 11 місяців 2009 року у п’яти регіонах кількість зареєстрованих народжень перевищує кількість зареєстрованих смертей, зокрема, у Волинській області, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській і в Києві.