У київському метро відновлені протиепідемічні заходи

У Київському метрополітені відновлене проведення протиепідемічних заходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.

Згідно з повідомленням, заходи передбачають забезпечення працівників підрозділів захисними масками, недопущення до роботи без застосування захисних масок працівників, які мають постійний контакт із пасажирами, проведення постійного вологого прибирання приміщень із застосуванням дезинфікуючих засобів, особливо в місцях скупчення великої кількості людей (станції, вестибулі, вагони електропоїздів тощо).

Також буде відновлена трансляція по гучномовному зв`язку оголошень про необхідність користування захисними масками для запобігання захворюваності серед населення.

Як повідомляв УНІАН, з 30 жовтня 2009 року київська влада почала вживати заходи для протидії епідемії грипу в столиці. Зокрема, керівникам усіх комунальних транспортних підприємств було доручено забезпечити проведення дезинфекції в транспортних засобах.