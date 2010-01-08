В Україні від грипу та ГРВІ померло 827 осіб

В Україні від початку епідемії від захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення померло 827 осіб.

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на дані оперативного штабу.

Згідно з офіційною статистикою, в Україні від початку епідемії (з 29.10.09) на грип та ГРВІ захворіли 3 млн. 905 тис. 542 особи, в тому числі майже 62 тис. – за останню добу.

Епідемічний поріг на сьогодні перевищено у Криму та 11 областях. Відносно благополучна ситуація спостерігається в 9 областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та у містах Києві і Севастополі.

В Миколаївській, Одеській, Тернопільській та Харківській областях спостерігається наближення до епідпорогу.