Ризик розлучення залежить від професії

Як з`ясували британські психологи, ризик розлучення можна підрахувати. Цьому присвячена стаття в одному з номерів наукового журналу Psychological Science. На думку авторів статті, найненадійнішими партнерами в сімейному житті опиняються ті, хто за службовим обов`язком багато спілкуються з іншими людьми.

Психологи підрахували, що найвища ймовірність розлучення (понад 40%) - у балерин, масажистів і барменів. Під аналогічну групу ризику підпадають також медсестри і психіатри. Всього лише 20% - ризик розлучення у секретарів, кухарів і математиків. Ще нижчий – 16% - у вчителів, пожежників і письменників. На 12-процентній позначці знаходяться співробітники судових органів і ритуальних контор. А ось дантисти, ортопеди і священнослужителі ризикують позбутися сім`ї лише в 2% випадків.

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