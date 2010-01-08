Запоріжжя: з 11 січня поновляться заняття

У Запорізькій області з 11 січня поновляться заняття у школах і дитсадках, які були закриті на карантин у зв`язку з епідемією грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому розширеному засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.

За словами її керівника - заступник голови Запорізької ОДА Миколи ФРОЛОВА, підставою для ухвалення даного рішення стало те, що на сьогоднішній день в регіоні констатується зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ (хоча й при одночасному зростанні числа тяжко хворих).

"На сьогоднішній день спостерігається спад захворюваності. У ряді населених пунктів області, у тому числі й у Запоріжжі, рівень захворюваності зараз нижчий за пороговий рівень. Це дало підстави протиепідемічній комісії зняти карантин, і з понеділка, 11 січня, відновити заняття у школах, інших учбових закладах і дитсадках. Відповідні рекомендації дані районним протиепідемічним комісіям", - повідомив М.ФРОЛОВ.

При цьому керівник Запорізької НПК зазначив, що паралельно з відміною карантину в усіх учбових закладах доручено організувати "вхідний контроль", і у разі підозри на захворювання дитини передавати її батькам.

Також на території Запорізької області залишені у силі протиепідемічні вимоги, зокрема - масочний режим в установах торгівлі, послуг й інших місцях масового скупчення людей.