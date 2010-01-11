В Україні через негоду знеструмлено 244 населені пункти

10:12, 11 січня 2010
Країна
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Сьогодні вночі внаслідок дощу та мокрого снігу, поривів вітру і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у чотирьох областях України були знеструмлені 244 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській області знеструмлено 92 населених пункти, у Волинській – 75, у Чернігівській – 53, у Рівненській – 24.

На місцях працюють бригади обленерго.

 

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