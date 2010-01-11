Україна - на 68-му місці у світі за якістю життя

Україна посідає 68-е місце в світі за рівнем якості життя.

Такі результати дослідження, оприлюдненого журналом International Living, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ.

При складанні рейтингу країни враховуються такі чинники, як вартість товарів і послуг, екологія, безпека, розваги тощо.

Україна набрала 62 зі 100 можливих балів, випередивши інші країни пострадянського простору, за винятком прибалтійських республік і Молдови. У сфері культури Україна отримала від укладачів рейтингу 61 бал, у сфері економіки - лише 42 бали, у сфері свободи слова – 75 балів зі 100 можливих. Водночас у сфері розвитку інфраструктури Україна отримала 60 балів, у сфері безпеки - 71, кліматичні умови були оцінені в 78 балів.

Кращою ж країною для проживання вп`яте поспіль визнали Францію. Також до п`ятірки кращих потрапили Австралія, Швейцарія, Німеччина та Нова Зеландія.

Гіршими країнами для життя визнано Судан, Ємен і Сомалі.