У Луцьку відкрили сучасну генно-молекулярну лабораторію

У Луцьку відкрили нову сучасну лабораторію генно-молекулярних досліджень. Вона діятиме в обласній санітарно-епідеміологічній станції. Як поінформували у прес-службі Волинської ОДА, сучасне, біобезпечне обладнання закуплене і встановлене централізовано за кошти державного бюджету на суму 1млн.180 тис.грн. в рамках боротьби з пандемічним грипом.

Роботи з облаштування лабораторії, згідно існуючих вимог, виконані підрядною фірмою підприємства ВАТ "Луцьксантехмонтаж №536", за кошти виділені рішенням сесії обласної ради на суму 590 тис.грн.

Як повідомила головний санітарний лікар області Наталія ЯНКО: "Ця лабораторія призначена для дослідження біологічного матеріалу та проб об’єктів довкілля і продуктів харчування полімеразної ланцюгової реакції. Цей метод застосовується для експрес-діагностики інфекційних хвороб, для здійснення епідеміологічного нагляду, а також для виявлення генно-модифікованих організмів у харчових продуктах".