Як схуднути після тижня обжерливості

Якщо ви нарешті відчули, що свята підійшли до кінця і час повертатися не тільки до повсякденного життя, але і до робочих костюмів і брюк, час приймати екстрені заходи з приведення своєї фігури в досвяткову кондицію.

Контролюйте калорійність порції

Скорочення енергетичного споживання лише на 500 калорій в день приводить до втрати 500 г в тиждень. Не можете собі відмовити — з`їжте свій улюблений гамбургер, але тоді забудьте про печиво або тістечко. Спробуйте постійно їсти салати і низькокалорійний хліб, а замість газованих солодких напоїв віддайте перевагу чистій воді.

Віддавайте перевагу здоровій їжі

Ви точно собі не зашкодите, якщо почнете регулярно їсти сьомгу або листовий салат. Крім того, якщо ви збільшите в їжі частку фруктів, клітковини і білка, то ви на триваліший термін продовжите відчуття ситості і забезпечите свій організм важливими для нього вітамінами. Зараз на ринку продуктів присутня велика кількість низькокалорійних, натуральних легких продуктів і напоїв, які ви можете вживати без збитку для здоров`я.

Постійно тренуйтеся в спортзалі

Заняття будь-яким з видів аеробіки допоможуть вам спалити пристойну кількість калорій. Постарайтеся відвідувати тренування близько п`яти разів в тиждень і спалювати кожного разу не меншого 300 калорій.

Завжди залишайтеся активними

Додаткова фізична активність, крім ваших походів в спортзал, також забезпечить спалювання ще мінімум двохсот калорій в день.

Читайте етикетки на упаковці продуктів

Звертайте увагу на присутність таких прихованих компонентів, як цукор, кукурудзяний сироп і олії — всі вони підвищують калорійність продукту.

Змінюйте спрямованість тренувань

Не складайте одну програму занять на тренажерах на цілий рік.

Контролюйте себе

Не потрібно категорично забороняти собі їсти певні продукти. Це тільки підсилить тягу до них. З`їжте те, що ви хочете, але дотримуйтеся розумного розміру порції.

Вживайте менше алкоголю

Алкоголь містить дуже багато калорій. Лікери, наприклад, можуть містити до 600 калорій в 100 мл. Якщо ви не можете зовсім відмовитися від алкоголю, хоч би віддайте перевагу сухому вину або світлому пиву.

Заведіть продуктовий щоденник

Записуйте в нього все, що ви їсте, разом з калорійністю споживаних продуктів. Він допоможе вам зрозуміти, як харчуватися, щоб не набирати зайві кілограми, а також наскільки небезпечні ваші харчові пристрасті для вашої фігури.

Їжте маленькими порціями

Замість стандартного триразового харчування перейдіть на шість щоденних невеликих прийомів їжі. Вашій травній системі набагато легше перетравити декілька невеликих порцій. Більш того, харчуючись таким чином, ви оберігаєте організм від переїдання.

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