10 основних правил довголіття

Гуру фітнесу, відомий експерт у галузі бодібілдінгу і харчування, Джек ЛАЛЕЙН добре відомий на Заході. Багато років медична братія висміювала Джека, заявляючи, що його ідеї не мають наукового обгрунтування. Сьогодні Лалейну 93, і в цьому віці він виглядає краще, ніж багато його молодших критиків.

Всім своїм життям видатний американець довів: людина може зробити себе сама. Головне - не лінуватися, не жаліти зусиль для досягнення оптимального рівня здоров`я.

Джек був настільки слабким і хворобливим хлопчиком, що лікарі навіть умовляли батьків перевести його на домашнє навчання. Але тримати хлопчика в будинку батьки не хотіли: він постійно нападав на брата, був схильний до жорстокості і одного разу спробував підпалити рідну домівку. Якось Джек з матір`ю потрапили на лекцію Поля Брега. І зрозуміли: їм необхідно повністю змінювати своє життя. Адже причина дитячої жорстокості хлопчика, очевидно, лежала в неправильному харчуванні. Його дієта містила величезну кількість цукру. Надлишок солодкого, як до цього дня стверджує Джек, тягне за собою багато проблем, від яких страждають діти і батьки.

Хлопчина перечитав все, що тільки було доступне на тему здоров`я. Вивчив класичний підручник «Анатомія людського тіла». І збудував себе буквально наново. Багато років опісля він говорив: «Я на 40 років випередив свій час. Лікарі були проти моєї системи, але я знав більше про роботу м`язів в моєму тілі, ніж безліч цих лікарів».

Джек Лалейн розробив цілу систему для того, щоб створити і підтримувати хороший рівень здоров`я. Ця система складається з 10 важливих правил. Кожне з них зробить ваше життя здоровішим, позитивнішим і радіснішим.

1. Не накопичуйте образи!

«У моїй практиці, - розповідає Джек Лалейн, - пацієнти з серйозними захворюваннями нерідко зізнавалися: хворобі передував серйозний емоційний стрес, який, поза сумнівом, сильно ударив по здоров`ю. І дуже часто коріння емоційної травми тягнеться в дитинство».

Навіть офіційна медицина підтверджує: у людей, з якими погано поводилися в дитинстві, кого ображали фізично або емоційно, змінюються хімічні процеси в мозку. Американські учені з Медичної академії в Атланті з`ясували:

а) ставши дорослими, ці люди більше схильні до епілептичних нападів, викликаних змінами в лімбічній системі, тій частині мозку, яка контролює емоції;

б) у них удвічі частіше знаходять негативні зміни в електроенцефалограмі, яка реєструє зміни електричної активності мозку. Такі зміни зазвичай виявляють у людей з саморуйнівною поведінкою або з високим рівнем агресії;

в) у цих людей гірше розвинена ліва частина мозку, що веде до депресій і проблем з пам`яттю;

г) у них гірше об`єднуються функції правої і лівої півкуль мозку.

Дитячі емоційні травми викликають цілий каскад ефектів, включаючи зміни в гормональній системі і роботі нейротрансмітерів. Якщо ви хочете бути здоровим, розберіться зі своїм минулим. Докладіть зусиль, щоб пробачити кривдників і залікувати дитячі рани. Не накопичуйте в собі негатив, навіть коли життя здається немилосердним до вас. Оптимісти живуть довше - це вже науково доведено.

2. Загоряйте!

Вітамін D, який називають вітаміном сонця, виробляється прямо в організмі. Рецептори, чутливі до вітаміну D, можна знайти практично у всіх клітинах людського тіла - від мозку до кісток. Численні дослідження показали, що ризик раку можна понизити більш ніж наполовину, просто оптимізуючи свій рівень вітаміну D. Але як це зробити, якщо ультрафіолет майже не пробивається через завісу смогу у великих містах і городянинові майже недоступний?

У звичайних продуктах вітаміну D дуже мало. Яєчні жовтки містять життєво необхідний вітамін, тільки якщо курка гуляла на сонці. Але у такому разі не можна ж з`їдати від 5 до 20 яєць в день, щоб одержати рекомендовану дозу в 400 МО! Помітна кількість вітаміну D є в ікрі (300 МО на 100 г), яка, правда, дуже дорога для того, щоб вживати її ложками. Ще одне надійне джерело - старий добрий риб`ячий жир. Найпростіший спосіб одержувати вітамін D в достатній кількості - частіше бувати на сонці: за містом, на дачі або на морі. Не ховайтеся від ультрафіолетових променів. Зрозуміло, Джек Лалейн не закликає лежати на пляжі по п`ять годин і обгорати, як головешка. Хвилин двадцяти в день сонячних ванн цілком достатньо.

Цим простим способом можна захистити себе від таких хвороб, як рак, серцеві недуги, ожиріння, ревматоїдний артрит, діабет 1-го і 2-го типу, застуда і запалення легенів, туберкульоз, екзема, псоріаз, старече недоумство, безсоння, безпліддя і астма.

3. Пийте багато чистої води! Ми можемо прожити без їжі декілька місяців, але без води людина вмирає вже через декілька днів. Щодня наше тіло втрачає багато води - коли людина пітніє або йде в туалет. Цю рідину потрібно заповнювати. Так скільки ж води нам потрібно? Це підкажуть відчуття спраги і колір урини. Вона повинна бути ясно-жовтою. Не доводьте себе до того, що сеча стане насичено-жовтого кольору. Це говорить про те, що ви пили мало води.

Краще не чекати, поки страшно захочеться пити і пересохне в роті, а пити воду про запас. Маленькими ковтками, тоді вона краще засвоюється. Хороша ідея - встановити удома якісний фільтр для води. Вода в пластикових пляшках набагато дорожча, і не факт до того ж, що вона краща за ту, що ви можете налити з-під крана.

Дуже важливо одержувати рідину саме у вигляді чистої води. У таких напоях, як чай, кава, кока-кола, пиво, містяться цукор або харчові добавки, кофеїн або алкоголь. Вони витягають воду з крові і клітин, згущують кров і зневоднюють організм.

4. Обмежте надходження токсинів!

Кількість токсинів, які ми одержуємо протягом дня, справді жахає. В світі використовується понад 100 000 різних хімікатів і ще 1500 додається щороку. При цьому ніхто до ладу не вивчає, наскільки вони небезпечні для людини. Чи варто дивуватися, що ми не настільки здорові, як могли б бути.

Токсини переслідують нас скрізь. Їх виявляють у воді, харчових добавках, кремах, засобах гігієни, речовинах, які ви використовуєте для прибирання квартири. Кількість хімікатів настільки велика, що не вистачить книги, щоб поговорити про них детально. Будьте розумним споживачем, не лінуйтеся читати етикетки на товарах, які збираєтеся придбати.

5. Купуйте здорові жири!

В світі проведені сотні досліджень, які довели з абсолютною точністю: жирні кислоти Омега-3 мають вирішальне значення для здоров`я. Вони здатні запобігти раку, серцевим хворобам і багатьом іншим захворюванням. Найбільш багаті цими кислотами риб`ячий жир і лляна олія. Люди, які тримають свої кури, можуть підгодовувати їх льняним сім`ям: яєчка стануть просто цілющими. Це відмінний спосіб підняти рівень кислот Омега-3, якщо ви їсте мало риби. Одне велике яйце дає три чверті денної потреби, і дієтологи стверджують, що цих яєць треба з`їдати шість штук в тиждень.

6. Харчуйтеся правильно!

Чи трапляється, що вам хочеться що-небудь пожувати, хоча ви явно вже наїлися? Вас тягне на сладенькое? Ви часто відчуваєте себе напруженим, сердитим або роздратованим? Всі ці симптоми свідчать про те, що у вашому раціоні треба зрівноважити співвідношення білків, жирів і вуглеводів. Можливо, ви любите їжу тільки одного типу, і від цього виникає перекіс в дієті.

7. Їжте більше сирої їжі

Понад 90 відсотків раціону городянина складає денатурована, хімічно змінена їжа. Вона не псується, добре зберігається, але позбавлена практично всіх корисних речовин. Недивно, що розвинені країни буквально охоплені епідемією хронічних і дегенеративних захворювань. У ідеалі людині потрібна їжа, вирощена в її рідному регіоні, і чиста, без хімічних добрив.

8. Оптимізуйте рівень інсуліну і лептину

Інсулін відповідає за кількість цукру в крові, обробляє глюкозу, пригнічує запальні процеси і забезпечує клітини енергією. Генетики відкрили ще одну властивість інсуліну. Цей гормон може прискорити старіння, якщо його рівень в організмі підвищений. Якщо ваша дієта містить багато білого цукру і зернових, вживання яких дає стрибок інсуліну, терміново внесіть до неї зміни.

9. Займайтеся спортом

Кожний з нас тисячі разів чув про те, як важливо займатися фізкультурою і спортом. Але чи багатьом вистачає сила волі робити зарядку, бігати або тягати гантелі? Ви повинні займатися шість днів в тиждень приблизно по годині. Це можуть бути катання на велосипеді, біг підтюпцем або біговою доріжкою, швидка ходьба або теніс. Фізична активність допоможе підтримувати хорошу вагу і чинити опір інфекціям, вона достовірно знижує ризик раку, серцевих захворювань і діабету.

10. Висипайтеся!

Відомо, що від нічних кошмарів біблейського царя Соломона охороняли 60 стражників. Психіатри стверджують, що в цьому, як не дивно, є частка істини, враховуючи, наскільки важливий для людини нормальний, повноцінний сон.

Той, хто спить не менш як 8 годин на добу, може істотно продовжити молодість. А ось недолік сну серйозно шкодить здоров`ю. Це справжній удар по життєво важливих системах організму.

«Якщо хочете бути здоровими, трохи менше покладайтеся на лікарів, - стверджує Джек Лалейн. - І пам`ятаєте, що люди вмирають не від віку, вони вмирають від зневаги важливими речами». Рухайтеся, займайтеся, розширюйте кругозір, знаходьте нову інформацію про здоровий спосіб життя - тоді і в 90 років ви зможете бути таким же сильним, здоровим і активним, як видатний американець.

korrespondent.net