70-річний пенсіонер помер, отруївшись самогоном

До реанімаційного відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави було доставлено 70-річного пенсіонера з діагнозом “гостре отруєння сурогатом, алкогольна кома”. Згодом він помер, так і не опритомнівши.

Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України у Полтавській області.

За їх даними, зараз правоохоронці з’ясовують , де пенсіонер узяв самогон.

"На жаль, вже в котрий раз міліції і лікарям доводиться тільки констатувати смерть, яка настала в результаті отруєння алкогольним сурогатом. Численні заклики не вживати спиртним, яке розповсюджують самогонники, звичайно залишаються тільки закликами. Так сталося і цього разу", - сказали у ЦГЗ.