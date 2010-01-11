Чернігівщина: при одержанні $1500 хабара затримано судмедексперта

За видачу акту дослідження

У Чернігівській області при одержанні 1 тис. 500 дол. хабара правоохоронці затримали 30-річного судово-медичного експерта. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці гроші медик вимагав від мешканки Сумської області за видачу позитивного акту судово-медичного дослідження. Прокуратурою Чернігівської області проти лікаря порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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