Чернігівщина: при одержанні $1500 хабара затримано судмедексперта
11:40, 11 січня 2010Країна
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За видачу акту дослідження
У Чернігівській області при одержанні 1 тис. 500 дол. хабара правоохоронці затримали 30-річного судово-медичного експерта.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці гроші медик вимагав від мешканки Сумської області за видачу позитивного акту судово-медичного дослідження.
Прокуратурою Чернігівської області проти лікаря порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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