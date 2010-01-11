Італійські вчені випробовують імплантат кістки з ротангу

Італійські вчені випробовують штучний спосіб вирощування кісткової тканини з так званої Ротангової ліанової пальми.

Структура піддослідної рослини, як з`ясувалося, майже ідентична до кісткової тканини людини. Вчені стверджують, що такі імплантати будуть повністю зростатися з кісткою пацієнта всього за кілька місяців.

Практичні експерименти з імплантування проводяться зараз в лабораторії біокераміки в передмісті Болоньї в Італії зі стадом овець.

При цьому, у найближчі п`ять років планується почати випробування на добровольцях.

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