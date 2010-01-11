Гриби захистять від зимових вірусів

Гриби - це одне з найкращих джерел важливих вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів та вітаміну D, довели учені The Mushroom Council (США).

Гриби не тільки допоможуть зберегти фігуру, але і забезпечать захист від інших хвороб. Крім того, універсальний смак грибів дозволяє додавати їх в абсолютно різні страви.

Дослідники встановили, що гриби мають низьку щільність енергії, але також одночасно дозволяють швидко вгамувати голод, тому ефективно контролюють апетит. Гриби не мають у складі жирів і холестерину, низькокалорійні і містять дуже мало натрію. Гриби містять незамінний вітамін D - від 1 до 97 відсотків добової норми в 400 МЕ (міжнародних одиниць). У зимовий час гриби дозволять поповнити дефіцит "сонячного вітаміну" і захищають від цілої низки хронічних хвороб, зокрема розсіяний склероз, діабет першого типу і серцеві захворювання.

Антиоксиданти у грибах, такі як селен, захищають клітини організму від ушкоджень і запалень. Завдяки селену гриби зміцнюють імунітет, що дуже важливо у боротьбі з зимовими вірусами. У грибах знайдено також вітаміни рибофлавін, ніацин і пантотенова кислота, що допомага підтримувати баланс енергії за рахунок розщеплювання білків, жирів і вуглеводів в тілі. Ці вітаміни допомагають забезпечувати функціональність нервової системи. Медики вважають, що гриби є одним з найкращих продуктів для захисту здоров`я взимку.

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