Люди можуть чути ...шкірою

Людина є "єдиним органом сприйняття", стверджують канадські учені, яким вдалося довести, що не тільки вуха, а й людська шкіра здатна сприймати звуки.

Свою роботу співробітники Університету Британської Колумбії в Канаді опублікували в сьогоднішньому випуску журналу Nature.

У своїй роботі учені Брайан Гік і Дональд Деррік провели експеримент з декількома групами добровольців, що складаються з 22 осіб.

"Це дослідження примушує нас припустити зворотне до традиційного уявлення, начебто ми маємо очі, щоб бачити, а вуха - тільки щоб чути", - прокоментував роботу Гік, слова якого наводить Live Science.

Натомість, на думку авторів, мозок, намагаючись розпізнати звукову інформацію, інтегрує дані різних органів чуття. Підтвердженням цьому служать попередні роботи цих же учених, в яких вони показали, як рухи губ співбесідника можуть впливати на розпізнавання звуків мови.

rian.ru