Потенційних злочинців можна виявити в 3 роки

Трирічні діти, яких не лякають гучні, неприємні звуки, ставши дорослими, більше за інших схильні до здійснення правопорушень.

Учені із США і Великобританії порівняли результати дослідження 1 800 дітей, що народилися в 1969 і 1970 роках на острові Маврикій, з досьє людей, що здійснювали правопорушення в 90-х.

Коли діти були в трирічному віці, дослідники заміряли на детекторі брехні «рівень страху», після того, як малюкам давали прослуховувати гучні, різкі, неприємні звуки. 20 років опісля фахівці вивчили кримінальні дані і з`ясували, що 137 осіб (131 чоловік і 6 жінок), що брали участь в «дитячому» експерименті, скоїли як мінімум один злочин.

Результати роботи також підтверджують висновки, зроблені фахівцями раніше: психопати і діти з поведінковими проблемами в 11 років мають однакові аномалії в мигдалеподібній залозі. Ця ділянка відповідає за «бойовий стан» організму і передає сигнали тривоги в мозок.

focus.ua