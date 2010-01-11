Запоріжжя: від грипу та його ускладнень померли 39 осіб

У Запорізькій області число померлих від грипу та його ускладнень досягло 39 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, "станом на 11 січня на території Запорізької області від грипу та його ускладнень померли вже 39 осіб".

Ще 22 жителі регіону, за даними облСЕС, перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, двоє - на штучній вентиляції легенів.

Всього з початку епідемії (29 жовтня 2009 року) на території Запорізької області захворіло 156 тис. 824 осіб, із яких 6 тис. 856 були госпіталізовані й 5 тис. 400 вже виписані.

Медики відзначають зростання числа "важких" хворих, і зростання показників смертності впродовж останніх двох тижнів.

"За останні два тижні на території Запорізької області померли 24 хворих, при тому, що загальне число померлих із початку епідемії - 39 осіб", - повідомили в облСЕС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року запорізькі медики заявили, що в регіоні "лабораторно підтверджено 108 випадків каліфорнійського грипу" й при цьому число реально хворих на грип A/H1N1 може істотно відрізнятися від офіційних даних, оскільки "лабораторно обстежено лише 1779 пацієнтів із числа хворих з початку епідемії".