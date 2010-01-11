Дітям потрібно рано вкладатися спати

У підлітків, яким дозволили лягати спати після опівночі, імовірність розвитку депресії зросла на 24 відсотки.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Sleep, запевняють, що лягати спати раніше корисно для здоров`я.

Підлітки, які зазвичай сплять 5 і менше годин на добу, страждають від депресії з вірогідністю 71%. Учені вважають, що нормальний сон цілком може бути профілактичною мірою проти депресії.

В ході опитування батьків з`ясувалося, що в 54% сімей діти лягають спати 0 10 годині вечора або раніше, 21% - об 11 вечора, 25% - після опівночі.

Учені вважають, що недосипання також безпосередньо пов`язано думками про суїцид. І особливо це небезпечно для молоді, яка не завжди здатна адекватно долати стреси і депресію. Значна імовірність також і того, що недосипанння призводить до розвитку шкідливих схильностей в характері.

Безсоння та інші пов`язані зі сном захворювання можуть призводить до розвитку психічних розладів, упевнені учені. Раніше вважалося, що безсоння пов`язано й з проблемами розумового здоров`я, але належало до побічних ефектів хвороби. Тепер учені з Гарварду вважають, що проблеми зі сном можуть бути причиною розумових захворювань.

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