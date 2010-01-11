Лікарі зі стажем до 10 років отримуватимуть надбавку

В Україні з 1 січня лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров`я зі стажем до 10 років отримуватимуть надбавку у розмірі 10% від посадового окладу, зі стажем понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні на офіційному сайті Верховної ради постанові Кабінету міністрів, затвердженій 29 грудня 2009 року.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Надбавки виплачуватимуться за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров`я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Згідно з рішенням уряду, до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається час роботи у державних і комунальних закладах охорони здоров`я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою.

Крім того, до стажу зараховується час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею 16-річного віку тощо.