Яйця з беконом стимулюють інтелект майбутньої дитини

Американські учені встановили, що сніданок у вигляді яєць з беконом, що традиційно вважається шкідливим для здоров`я, може чинити позитивний вплив на інтелектуальний розвиток дитини в утробі матері. Встановлено, що речовини, що міститься в цих продуктах, сприяють розвитку тих областей мозку, які відповідають за пам`ять.

Дослідники з університету Північної Кароліни в ході експериментів встановили, що хімічні речовини, що містяться в свинині і яйцях, допомагають розвиватися мозку плоду. .

Подібні дослідження примушують нас змінити свою думку про те, що корисно для здоров`я, і що шкідливо, хоча, можливо, бекон ніколи не вважатиметься здоровою їжею, стверджують дослідники. Хороше харчування матері під час вагітності важливе для всього життя її дитини і результати даного дослідження в черговий раз це підтверджують, говорять фахівці.

podrobnosti.ua