Пацієнтка прожила після евтаназії 202 дні

Немолода мешканка Південної Кореї, що довгий час перебувала в комі, померла майже через сім місяців після відключення систем життєзабезпечення, повідомляє AFP. Вона стала першою в країні пацієнткою, якій офіційно була проведена пасивна евтаназія.

77-річна жінка по прізвищу Кім (Kim) знаходилася в комі з лютого 2008 року, коли співробітники сеульской лікарні Severance констатували смерть її мозку. З цієї миті роботу інших систем організму пацієнтки підтримували апарати життєзабезпечення.

Три місяці опісля діти Кім звернулися до суду з проханням вирішити відключення цієї апаратури. У грудні 2008 року суд вирішив, що у хворої немає шансів на одужання, і ухвалив задовольнити клопотання родичів.

Після цього керівництво медустанови, в якій знаходилася Кім, подало апеляцію. У травні 2009 року верховний суд Південної Кореї розглянув і відхилив її, залишивши в силі рішення суду нижчестоячої інстанції.

Системи життєзабезпечення немолодої кореянки були відключені 23 червня 2009 року. Проте після їх відключення пацієнтка продовжила дихати самостійно. Лікарі констатували смерть жінки 10 січня 2010 року, через 202 дні після відключення медичної апаратури.

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