Хірурги витягли з мозку китайського немовляти паличку для їжі

Хірурги пекінського госпіталю успішно витягнули з черепа однорічного немовляти дерев`яну паличку для їжі, повідомляє AP. Чужорідний предмет, що потрапив в ніс, пробив череп і на декілька міліметрів увійшов до мозку дитини.

Хлопчик Чи з провінції Шаньдун одержав незвичайну черепномозкову травму 26 грудня, граючись на кухні. Батьки негайно доставили немовля в місцеву лікарню, проте медики не зважилися витягувати паличку самостійно у зв`язку з недоліком необхідного устаткування. Пацієнта вирішили переправити в пекінський госпіталь Бо Ай (Bo Ai), співробітники якого мали багатий досвід проведення подібних операцій.

Поїздка до Пекіна зайняла більше десяти годин, за цей час у дитини піднялася температура і почалися порушення серцевого ритму. Пекінські хірурги побоювалися, що спроба витягнути паличку з черепа дитини приведе до розриву судин мозку і небезпечної для життя кровотечі, проте операція пройшла без ускладнень.

За словами представника пекінського госпіталю Чень Я Вея (Chen Yawei), співробітникам медичної установи неодноразово доводилося витягувати палички для їжі з очних ямок, шиї і черепів пацієнтів.

medportal.ru