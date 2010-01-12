Випромінювання мобільних телефонів захищає від недоумства

Електромагнітне випромінювання мобільних телефонів здатне запобігти старечому недоумству і навіть нормалізувати функції головного мозку в літньому віці. До таких висновків дійшли американські учені в результаті тривалих експериментів з мишами, генетично схильними до розвитку захворювання, аналогічного хворобі Альцгеймера.

У експерименті, проведеному співробітниками Університету Південної Флоріди під керівництвом доктора Гару Арендеша (Gary Arendash), були задіяні в цілому 96 мишей. Клітки з гризунами були розташовані на однаковій відстані від джерела електромагнітного випромінювання, дія якого на організм тварин була аналогічно дії працюючого мобільного телефону.

Як з`ясувалося, після тривалої дії електромагнітного випромінювання миші, генетично схильні до розвитку недоумства, ні в чому не поступалися за наслідками тестів своїм здоровим побратимам. У підгрупі немолодих гризунів, у яких перед початком експерименту спостерігалися перші ознаки захворювання, аналогічного хворобі Альцгеймера, було відмічено поліпшення функцій головного мозку. У свою чергу, здорові миші, що піддавалися дії електромагнітного випромінювання, справлялися з тестами навіть дещо краще, ніж звичайні тварини їх віку.

На думку американських дослідників, виявлений ними позитивний ефект пов`язаний з посиленням кровообігу і обміну речовин в тканинах мозку. У зв`язку з цим учені не виключають, що тривала дія електромагнітного випромінювання може стати в майбутньому доступним і безпечним методом профілактики, а можливо і лікування хвороби Альцгеймера.

medportal.ru