Чим нагодувати взимку імунітет

Взимку ми їмо більше, ніж в теплу пору року, щоб зберегти енергію. Але які продукти сприяють підвищенню імунітету, що так актуально в холодний період, а які, навпаки, його знижують? Коментар дає доктор медичних наук, співробітник Інституту мікроелементів при ЮНЕСКО Ольга Громова.

"Налягайте на м`ясо, - радить фахівець. - Енергія м`язів безпосередньо залежить від наявності у раціоні червоного м`яса. На відміну від курячого білого, воно володіє високою енергетикою. Краще готувати не морожене, а парне або лише злегка охолоджене м`ясо: воно смачніше, містить більше протеїнів, вітамінів і мікроелементів. Щоб не набрати зайвих калорій, їжте м`ясо відварним або запеченим і з великою кількістю зелені.

Дуже корисно час від часу вживати м`ясні субпродукти - печінку, нирки. Вони містять речовину холін, яке покращує реакцію і роботу нервових клітин".

Проте в смаженому вигляді м`ясо краще не вживати. Воно сприяє процесам застою і бродіння в кишечнику, отруює організм. Проте, багато з нас його обожнюють. Чому? Учені встановили, що при вживанні смаженої їжі організм активно виділяє ендорфіни - гормони радості. Це допомагає у холодний сезон додати позитивних емоцій. Але здоров`ю це не сприяє!

Про ковбасу, сосиски, різноманітну копченину бажано забути зовсім. Це так звана "мертва" їжа. Хоча, звичайно, дуже зручно з`їсти на сніданок бутерброд з ковбасою, на обід відварити сардельки, на вечерю - знову бутерброди. Ще гірше супи в пакетиках - це суцільна хімія!

Вирішити проблему швидкого харчування на роботі можна, принісши з удома судки з бульйоном з відвареного м`яса. Забороніть собі також чіпси і магазинні сухарики. Якщо так харчуватиметися, здоровими не будете ніколи!

Яку їжу треба їсти, щоб отримати взимку всі необхідні поживні елементи?

"Додайте міді, селену і цинку, - рекомендує Ольга Громова, - тонус організму безпосередньо залежить від кількості деяких мікроелементів. Наприклад, мідь необхідна для підтримки клітин мозку і м`язів в активній формі. Вона міститься в печінці і яйцях.

Для підвищення енергетичного потенціалу також важливий баланс цинку і селену. Якщо цих елементів не вистачає, людина стає млявою, погано міркує, легко піддається інфекціям і захворюванням. Цинк міститься у твердих сирах, крабах, креветках, горіхах (особливо фісташках), а також в насінні. Причому їсти його бажано несмаженими. Селену багато в броколі та морепродуктах.

Не забувайте про "вітаміни бадьорості". До них насамперед вітаміни тих груп, яких багато в коричневому рисі, вівсянці, гречці, пшеничній і перловій крупах. Саме ці елементи разом з фолієвої кислотою, яка також міститься в зернах злаків, забезпечують високу активність м`язових і нервових клітин.

Високий життєвий тонус підтримує і вітамін Е. Його найбільше у пророщеній пшениці, горіхах, олії - маслиновій, кукурудзяній, рапсовій, соняшниковій”.

Надавайте перевагу сирим овочам або фруктам. Але якщо ви з`їли термічно оброблену їжу, фрукти і овочі не можна їсти 1,5-2 години, інакше в кишечнику виникнуть процеси бродіння і гниття, що веде до порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Оптимальний варіант - з`їсти натщесерце яблуко, потім склянку біокефіру (йогурту, кисляку) і лише через 15 хвилин приступити до звичайного сніданку. Це нормалізує кишкову мікрофлору і, відповідно, зміцнить імунітет.

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